Григорчук покине Астану до кінця року, – ЗМІ

Український фахівець Роман Григорчук невдовзі може покинути посаду головного тренера Астани.

Екс-тренер Чорноморця завершить свою роботу в казахському клубі до кінця 2019 року, стверджує Динамоманія.

Григорчук посів друге місце в голосуванні за найкращого тренера чемпіонату Казахстану

Астана вже визначилася з новим керманичем, який замінить Григорчука на тренерському містку команди. У поточному сезоні столичний гранд оформив чергове чемпіонство Казахстану, однак не зміг пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів. Також у команди вже немає шансів на вихід з групи Ліги Європи – жодного очка в чотирьох турах.

Нагадаємо, Роман Григорчук очолив Астану у 2018 році, до цього він працював з азербайджанською Габалою.

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