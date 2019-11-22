Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за тайм

12-й тур німецької Бундесліги відкрився яскравою перестрілкою між Борусією та Падерборном у Дортмунді (3:3).

Борусія після розгромної поразки у Мюнхені відстала від Баварії на два очки, а від першого місця – на всі шість. Саме тому домашній матч проти передостанньої команди чемпіонату був для дортмундців дуже в тему. Здавалося, що нас очікує легенький розгром дебютанта Бундесліги, однак Падерборн несподівано виявив бажання покусатися – вже на 5-й хвилині зустрічі Мамба замкнув простріл Прьогера точним ударом повз Бюркі. 0:1!

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Не можна сказати, що Дортмунд після цього поплив, але й великої кількості моментів біля воріт суперника не виникало. Все, на що вистачило "джмелів" у першому таймі – це два щільних, але неточних удари Геррейро з-за меж штрафного на 16-й та 25-й хвилині. Падерборн же на одному голі не зупинився: на 36-й хвилині Мамба оформив дубль, отримавши передачу по лівому флангу від Золінскі, відірвавшись від захисників та вирвавшись віч-на-віч з Бюркі – 0:2. Ну а перед самою перервою аналогічним чином забив Хольтманн, принизивши при цьому Вайгля, який програв забігання із солідною форою. 0:3 – Борусія ганьбилася на всю Європу.

Люсьєн Фавр одразу по перерві кинув у бій Хакімі та Азара, а перед нею через травму Алькасера на поле вийшов Брандт. Заміни принесли успіх практично одразу: на 48-й хвилині швидка комбінативна атака Борусії завершилася передачею Хакімі та ударом Санчо з меж карного майданчика – 1:3. В наступній же атаці скоротити відставання у рахунку до мінімуму міг Ройс, але його постріл з лівого краю під ближню стійку Цінгерле парирував ногою. На 55-й же хвилині близьким до голу був Хуммельс, який замкнув подачу з кутового в дальній кут – м'яч пролетів поруч з воротами. Борусія тиснула.

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Після агресивного старту тайму Борусія перестала загострювати, а от Падерборн ледь не забив четвертий гол зусиллями все того ж Мамби – на 65-й хвилині нападник вийшов сам-на-сам з Бюркі й пробив у лівий кут, але м'яч розминувся зі стійкою. Дортмундці огризнулися аж на 72-й дальнім ударом Вітселя (неточно) та потужним пострілом Брандта на 76-й з меж штрафного – Цінгерле парирував.

Не можна сказати, що в ендшпілі поєдинку Борусія тиснула зі всіх сил, але ініціатива явно була за "джмелями". На 81-й хвилині це вилилось у нескладний удар Санчо в руки голкіперу, а на 84-й дортмундці скоротили відставання до мінімуму: після навісу з кутового Хуммельс з розвороту виконав подачу на Вітселя, який головою переправив "круглого" дальній кут – 2:3! На 88-й зрівняти міг Санчо, однак під час його пострілу метрів з 12-ти м'яч зрізався з ноги й пролетів над воротами.

Зрештою, вже у компенсований час Борусія таки дотиснула Падерборн: Санчо виконав блискучу подачу з лівого флангу на Ройса, а Марко головою пробив під поперечину – 3:3! Саме з таким рахунком команди й завершили поєдинок.

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