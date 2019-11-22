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ШАХТАР - ЛЬВІВ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Феєрична битва Давида та Голіафа у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 4:1

22:19 22 Читать на русском
Феєрична битва Давида та Голіафа у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 4:1
Автор хет-трика у ворота Львова Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

 У матчі 15-го туру донецький Шахтар на власному полі розгромив Львів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

15-й тур чемпіонату України у п’ятницю розпочався матчем між лідером та аутсайдером – Шахтар приймав Львів. Господарі вже на початку матчу вийшли вперед – відзначився бразильський нападник збірної України Жуніор Мораєс. Та вже у середині першого тайму львів’яни несподівано один гол відквитали – дива майстерності в атаці продемонстрував Татарков.

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По перерві ще двічі відзначився Мораєс (одного разу з пенальті), а фінальну крапку у матчі поставив чудовим ударом Алан Патрік.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 43 очки і відірватись від другої сходинки вже на 15 очок.

Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці

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