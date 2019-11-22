Феєрична битва Давида та Голіафа у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 4:1

У матчі 15-го туру донецький Шахтар на власному полі розгромив Львів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

15-й тур чемпіонату України у п’ятницю розпочався матчем між лідером та аутсайдером – Шахтар приймав Львів. Господарі вже на початку матчу вийшли вперед – відзначився бразильський нападник збірної України Жуніор Мораєс. Та вже у середині першого тайму львів’яни несподівано один гол відквитали – дива майстерності в атаці продемонстрував Татарков.

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По перерві ще двічі відзначився Мораєс (одного разу з пенальті), а фінальну крапку у матчі поставив чудовим ударом Алан Патрік.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 43 очки і відірватись від другої сходинки вже на 15 очок.

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