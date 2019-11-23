Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Падерборн – 3:3

Борусія Д героїчно врятувалась в матчі 12-го туру Бундесліги проти Падерборна. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Падерборн.

Матч розпочався для Дортмунда невдало – вже на 5-й хвилині Мамба вивів Падерборн вперед в рахунку. Але далі була просто катастрофа: Мамба оформив дубль, а Хольтманн зробив рахунок розгромним – і все це до перерви. Борусія повернулась у гру після перерви, дуже швидко відзначився Санчо. Далі дортмундці довго не могли забити, аж до 84 хвилини, коли Вітсель скоротив відставання до мінімального. А нічию врятував лідер Борусії Д Марко Ройс вже в компенсований час.

Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за тайм

Таким чином, Борусія Д набрала 20 очок та піднялась на 5 місце, Падерборн з 5 пунктами лишився на останній сходинці.