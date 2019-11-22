Жеребкування стикових матчів Євро-2020 – онлайн-трансляція, потенційні суперники України

Сьогодні, 22 листопада 2019 о 13:00, УЄФА проводить жеребкування плей-офф Європейської кваліфікації. За останні 4 путівки на ЧЄ-2020 позмагаються 16 збірних, які не пройшли відбір, але скористалися другим шансом за рейтингом Ліги націй.

Ангелос Харістеас відправив Ізраїль до Шотландії. Отже, "наша" Румунія піде до Ісландії, Угорщини, Болгарії та Ісландії.

Отже, Україна вже отримала одного суперника на Євро-2020, а сьогодні зменшиться коло можливих варіантів з останнього кошика. Позаяк команда Шевченка уже отримала місце у групі C, вона прив'язана до Румунії і його шляху в стикових матчах. Однак тут може бути певна складність. В одному зі шляхів буде 2 господарі. Скажімо, Шотландія, яка наперед потрапила у квартет Англії, і Румунія. УЄФА визначає пріоритетність групи британців над нашою. Збірні шляху С при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020, яке відбудеться 30 листопада 2019, тобто до стикових матчів, будуть спаровані зі шляхом D, де перебувають команди-переможці найслабшого дивізіону Ліги націй. Якщо Румунія за таких умов не виграє свій плей-офф, у нас є шанс "розміняти" її на когось з квартету: Грузія, Північна Македонія, Косово чи Білорусь. Зазначимо, що цей варіант робочий лише в тому разі, якщо румуни потрапляють у шлях з іншими господарями (також може бути Угорщина).

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Хто учасники стикових матчів Євро-2020

Шлях A: Ісландія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія*

Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія

Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія*

Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь

Процедура жеребкування

Шлях D

Тут буде проведене лише жеребкування, яка визначить, переможець якого півфіналу проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються такі команди:

Півфінал 1 (1 – 4): Грузія – Білорусь

Півфінал 2 (2 – 3): Північна Македонія – Косово

Шлях C

Відомі три команди, які виграли свої групи в Лізі С. Склад півфіналів буде мати такий вигляд:

Півфінал 1 (1 – 4): Шотландія – Ізраїль

Півфінал 2 (2 – 3): Норвегія – Сербія

Шлях В

Тут буде проведене лише жеребкування, яка визначить, переможець якого півфіналу проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються такі команди:

Півфінал 1 (1 – 4): Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія

Півфінал 2 (2 – 3): Словаччина – Ірландія

Шлях А

Поки відома лише одна команда, яка піде Шляхом А:

Півфінал 1 (1 – 4): Ісландія – Румунія

Півфінал 2 (2 – 3): Угорщина – Болгарія

Коли відбудуться стикові матчі плей-офф Євро-2020

Півфінали заплановані на 26 березня, фінали пройдуть 31 березня. Початок матчів о 21:45. Відзначимо, що участь у плей-офф не беруть ті переможці груп Ліги націй, які кваліфікувалися на Чемпіонат Європи 2020 через відбір. Відтак шанс отримують збірні з нижчих дивізіонів.

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