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Брюгге із Соболем у складі в більшості впевнено переграв Остенде

22 листопада 23:35 36 Читать на русском
Брюгге із Соболем у складі в більшості впевнено переграв Остенде
Радість гравців Брюгге / PhotoNews

В рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії Брюгге Соболя без особливих проблем обіграв Остенде (2:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 16-й тур

Брюгге – Остенде – 2:0

Голи: Рітс, 29, Схрейверс, 47

Вилучення: Варгас, 36

Брюгге захопив ініціативу на початку гри та відкрив рахунок всередині першого тайму. Після подачі кутового Ванакен пробив головою у поперечку, а Рітс переправив м'яч у сітку. За 7 хвилин Варгас залишив Остенде в меншості. По перерві Схрейверс подвоїв перевагу Брюгге та поставив крапку в матчі. Додамо, що Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге та провів на полі увесь поєдинок.

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Таким чином, Брюгге набрав 36 пунктів та очолює чемпіонат Бельгії, Остенде з 12 очками посідає 14 позицію.

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Теги
Брюгге Брюгге Бельгія Остенде Остенде Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь
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