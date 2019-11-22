Брюгге із Соболем у складі в більшості впевнено переграв Остенде

В рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії Брюгге Соболя без особливих проблем обіграв Остенде (2:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2019/20, 16-й тур
Брюгге – Остенде – 2:0
Голи: Рітс, 29, Схрейверс, 47
Вилучення: Варгас, 36
Брюгге захопив ініціативу на початку гри та відкрив рахунок всередині першого тайму. Після подачі кутового Ванакен пробив головою у поперечку, а Рітс переправив м'яч у сітку. За 7 хвилин Варгас залишив Остенде в меншості. По перерві Схрейверс подвоїв перевагу Брюгге та поставив крапку в матчі. Додамо, що Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге та провів на полі увесь поєдинок.
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Таким чином, Брюгге набрав 36 пунктів та очолює чемпіонат Бельгії, Остенде з 12 очками посідає 14 позицію.