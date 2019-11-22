Колос підписав Вільх'яльмссона

Колос оголосив про підписання контракту з ісландським нападником Арні Вільх'яльмссоном.

Контракт новачка розрахований до кінця поточного сезону, інформує сайт ковалівського клубу.

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Вільх'яльмссон став першим легіонером в історії Колоса. Нападник виступатиме в новій команді під 77 номером. У вересні ісландець розірвав контракт з польською Термалікою, а потім два місяці залишався вільним агентом. Авторитетний ресурс Тransfermarkt оцінює страйкера у 175 тисяч евро.

Нагадаємо, у другій частині сезону 2018/19 Вільх'яльмссон виступав на правах оренди за Чорноморець – сім голів у 14 матчах. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Карпат, однак 25-річний форвард так і не опинився у Львові.

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