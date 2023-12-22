"За нашою інформацією, цього тижня в Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК. Приблизно на 25 осіб.

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Це настільки полярні речі: хтось їде за кордон в теплі країни, а комусь приходять повістки. І у футболіста може виникнути питання до керівництва країни, до влади, до президента: ви ж самі сказали, що ми маємо грати, проводити цей чемпіонат.

Як це корелюється з тим, що на команду приходять повістки. Чому саме на цю команду? Ви якось за рейтингом йдете?" – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, на зимову паузу Оболонь пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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