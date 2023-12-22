Керівництво "блаугранас" розглядає можливість продати форварда Рафінью, оскільки його результати гірші, ніж очікував тренерський штаб команди.

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Згідно з інформацією Es.e-noticie, каталонці планують виручити за бразильця 100 мільйонів євро. У форварда є кілька пропозицій, зокрема від Саудівської Аравії та Манчестер Юнайтед. Утім, Рафінья не поспішає ухвалять рішення щодо свого майбутнього.

У шорт-листі Барселони є три імені, які розглядаються як заміну бразильцю, якщо вдасться домовитися про його трансфер. Це Віктор Циганков, Савіо або Ансу Фаті. Саме українець вважається найімовірнішим варіантом для каталонців через співвідношення ціни та якості. Трансфер Циганкова оцінюється у 22 мільйони євро, а результативність в Жироні говорить сама за себе. За Савіо Барселоні доведеться боротися з Манчестер Сіті, а повернення Ансу Фаті є крайньою мірою через його невдачі та травматичність.

Нагадаємо, що Віктор Циганков приєднався до Жирони у січні 2023 року. Загалом українець зіграв за "червоно-білих" у 35 матчах, забивши шість голів та віддавши дев'ять асистів. Чинна угода Циганкова з Жироною діє до 2027 року.

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