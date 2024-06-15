На війні з Росією загинув батько гравця Металіста
15 червня 19:23 - Читать на русском
Кровопролитна війна з росіянами продовжує забирати життя найкращих.
Захищаючи Україну, помер батько гравця Металіста Романа Горенка – Олександр, повідомляє Telegram-канал харківського клубу.
Український футболіст загинув на війні з Росією
Блогер та генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник у своєму Telegram-каналі поділився номером картки для допомоги родині Горенків – кошти збирає гравець Металіста Владислав Рибак.
Додамо, що Роман Горенко є вихованцем Металіста – хавбек встиг зіграти в 7 матчах Першої ліги у минулому сезоні.
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