Суарес офіційно став одноклубником Мессі і Кривцова
Інтер Маямі розширив свою колекцію легендарних екс-гравців Барселони. Луїс Суарес перейшов у американський клуб.
Флоридський клуб офіційно оголосив про підписання 36-річного Луїса Суареса. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що контракт ветерана розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один.
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Суарес стане четвертою легендою Барселони в складі Інтера Маямі. Раніше одноклубниками українця Сергія Кривцова стали Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Інтер використав цей факт для ностальгічної фотопрезентації новачка.
Нагадаємо, що Суарес є вихованцем Насьйоналя Монтевідео, після якого збудував чудову європейську кар'єру – Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселона, Атлетіко. 2023 рік "Ель Пістолеро" відіграв у бразильському Греміо, оформивши 26 голів та 17 асистів у 53 матчах.
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