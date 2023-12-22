Флоридський клуб офіційно оголосив про підписання 36-річного Луїса Суареса. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що контракт ветерана розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один.

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Суарес стане четвертою легендою Барселони в складі Інтера Маямі. Раніше одноклубниками українця Сергія Кривцова стали Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Інтер використав цей факт для ностальгічної фотопрезентації новачка.

Нагадаємо, що Суарес є вихованцем Насьйоналя Монтевідео, після якого збудував чудову європейську кар'єру – Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселона, Атлетіко. 2023 рік "Ель Пістолеро" відіграв у бразильському Греміо, оформивши 26 голів та 17 асистів у 53 матчах.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

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