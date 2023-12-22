У складі Реала виступають чотири найдорожчі гравці чемпіонату Іспанії: Беллінгем (180 млн), Вінісіус (150 млн), Вальверде та Родріго (100 млн).

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Щодо українців, то найбільше додав у вартості Артем Довбик. Форвард Жирони подорожчав на 13 мільйонів євро і він оцінюється наразі у 28 млн. У складі каталонців тільки Савіо (30 млн) коштує дорожче, ніж Артем. Віктор Циганков оцінюється у 25 млн євро. Його ціна виросла на три мільйони порівняно з минулим періодом.

Прекрасні виступи Андрія Луніна за Реал позначилися на його вартості. Голкіпер подорожчав на три мільйони й коштує тепер 8 млн. А ось Роман Яремчук став єдиним українцем, який втратив у вартості. Нападник Валенсії подешевшав на мільйон.

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