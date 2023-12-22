У п'ятницю, 22 грудня, зіграли кілька матчів 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії. Рахунки і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 18 тур

Аль-Наср – Аль-Іттіфак – 3:1

Голи: Теллес, 43, Брозовіч, 59, Роналду, 73 (пен) – Аль-Кувайкібі, 85

Аль-Хазем – Аль-Ахлі – 0:4

Голи: Марез, 45+1, Вейга, 58, Аль-Бурайкан, 81, Деміраль, 90+1

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У дуелі Луїша Каштру і Стівена Джеррарда впевнену перемогу здобув колишній тренер Шахтаря. Аль-Наср без проблем переміг Аль-Іттіфак, хоч і відкрив рахунок тільки наприкінці першого тайму. Алекс Теллес шедевральним ударом з льоту поклав у ближню дев'ятку. Фантастичний гол від колишнього захисника Манчестер Юнайтед.

Alex Telles’ goal from the stands!



pic.twitter.com/QqsAScksai — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 22, 2023

По перерві Аль-Наср забив ще двічі. Роналду спершу асистував Марцело Брозовічу, а згодом забив і сам. Кріштіану реалізував пенальті, який заробив Садьйо Мане. Аль-Іттіфак наприкінці гри скоротив відставання, але це був єдиний успіх команди Стівена Джеррарда, яка не виграє вже у 7-ми матчах поспіль. 3:1 – Аль-Наср набрав 40 очок і посідає друге місце. Аль-Хіляль відірвався на 10 пунктів, зігравши на матч більше. Аль-Іттіфак іде 8-м.

CRISTIANO RONALDO

870 CAREER GOALS pic.twitter.com/hoFPvL8r0U — aurora (@cr7stianos) December 22, 2023

В іншому матчі Аль-Ахлі на виїзді розгромив Аль-Хазем. Перед свистком на перерву Марез відкрив рахунок ударом головою. У другому таймі фавориту стало легше – Вейга, Аль-Бурайкан і Деміраль довели рахунок до розгромного. 0:4 – Аль-Ахлі втримав третю позицію (37 очок). Аль-Хазем і далі останній.

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