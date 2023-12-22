Збірна України вже знає, де прийматиме суперника у першій номінально домашній грі у наступному році.

"Синьо-жовті" зіграють 21 березня на виїзді проти Боснії та Герцеговини, а от 26 березня у Вроцлаві проведуть перший номінально домашній матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Якщо Україна здолає боснійців, то 26-го числа підопічні Сергія Реброва приймуть на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" переможця пари Ізраїль – Ісландія.

У випадку не проходження Боснії і Герцеговини Україна все одно зіграє 26 березня у Вроцлаві, де зійдеться з командою, яка програє у парі Ізраїль – Ісландія.

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