"Миколенко працює. Він розуміє, що тільки через роботу може швидше повернутися. Я щодня з ним розмовляю.

Миколенко пропустив тренування збірної України – стартовий матч на Євро-2024 через 4 дні

Одразу після пошкодження Віталій був дуже засмучений, це були емоції. Але зараз Миколенко працює кілька разів на день та намагається якомога швидше повернутися", – поділився Ребров у ефірі на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, Віталій травмувався в середині першого тайму і був замінений на Олександра Зінченка. Варто зазначити, що захисник пошкодив іншу ногу – раніше він відновлювався від пошкодження гомілкостопу лівої ноги, якого зазнав ще у складі Евертона.

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