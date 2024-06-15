Італієць вирішив, що не буде продовжувати працювати з "чайками" і покинув свою посаду після завершення сезону. Брайтон вирішив довіритися молодому фахівцю з Німеччини Фабіану Хюрцелеру, який працював з Санкт-Паулі.

Де Дзербі в Брайтоні поступиться місцем 31-річному тренеру – це буде рекорд АПЛ

Як повідомляє прес-служба "чайок", 31-річний тренер підписав контракт з Брайтоном до червня 2027 року. Він розпочне роботу з командою у липні. Хюрцелер – наймолодший тренер в історії АПЛ, який очолював клуб.

Нагадаємо, що Брайтон у кампанії 2023/24 посів 11 сходинку набравши 48 очок.

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