Головні новини 14 червня: Німеччина погромом відкрила Євро-2024, форварда Динамо кличуть в Серію А
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 червня.
Євро-2024
Стартував чемпіонат Європи. Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті. За Бундестім забивали Вірц, Мусіала, Хаверц, Фюлькруг і Джан. Капітану збірної Німеччини ледь не відірвали ногу.
Сьогодні відбудуться три наступні матчі Євро-2024. Анонси незабаром з'являться на сайті. У центральній битві дня зійдуться Іспанія та Албанія.
Трансфери наших
Байєр поповнився вже третім українцем, а потім і четвертим. Владислав Ванат зацікавив сенсаційного учасника ЛЧ. Карпати офіційно завершили перший літній трансфер, підписавши легіонера з Іспанії.
Артем Довбик провокує "гру на виживання" в Атлетіко – Мадрид обирає жертв українця з 6 прізвищ. Андрій Лунін посварився з Анчелотті і нібито повідомив своє рішення щодо Реала.
Світ
Борусія офіційно продовжує чистку після фіналу ЛЧ – слідом за Ройсом і Терзічем клуб покинув Хуммельс. Дортмунд офіційно назвав нового головного тренера. Жирона оформила перший літній трансфер – учасник Євро підсилить команду українців у ЛЧ.