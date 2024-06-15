Євро-2024

Стартував чемпіонат Європи. Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті. За Бундестім забивали Вірц, Мусіала, Хаверц, Фюлькруг і Джан. Капітану збірної Німеччини ледь не відірвали ногу.

Сьогодні відбудуться три наступні матчі Євро-2024. Анонси незабаром з'являться на сайті. У центральній битві дня зійдуться Іспанія та Албанія.

Трансфери наших

Байєр поповнився вже третім українцем, а потім і четвертим. Владислав Ванат зацікавив сенсаційного учасника ЛЧ. Карпати офіційно завершили перший літній трансфер, підписавши легіонера з Іспанії.

Артем Довбик провокує "гру на виживання" в Атлетіко – Мадрид обирає жертв українця з 6 прізвищ. Андрій Лунін посварився з Анчелотті і нібито повідомив своє рішення щодо Реала.

Світ

Борусія офіційно продовжує чистку після фіналу ЛЧ – слідом за Ройсом і Терзічем клуб покинув Хуммельс. Дортмунд офіційно назвав нового головного тренера. Жирона оформила перший літній трансфер – учасник Євро підсилить команду українців у ЛЧ.