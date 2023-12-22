У ніч з 21 на 22 грудня росіяни атакували Київ дронами-безпілотниками. Уламки одного з них влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі, внаслідок чого втратив квартиру журналіст Андрій Ковальський. Цю інформацію він підтвердив колегам з ICTV.

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Сам Андрій та його родина живі, але квартира постраждала. Його дружина в соцмережах написала: "Вижили, ми вижили! І це головне … квартири тепер немає". Ковальський згодом уточнив, що пожежу загасили, але усе інше було розбито, від вікон до телевізора.

Нагадаємо, що Андрій восени 2000-го року приєднався до новоствореного каналу ICTV, де створив спортивну редакцію. Пізніше він виходив у прямий ефір під час Чемпіонату світу з футболу 2002 року, та, окрім спортивних новин, долучався до інших спортивних програм: "Штрафний удар", "Щоденники чемпіонатів світу", "3-й тайм".

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