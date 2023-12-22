Чемпіонат Італії. Серія А, 17 тур

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голи: Пінамонті, 28 – Гудмундссон, 64 (пен), Екубан, 87

Емполі – Лаціо – 0:2

Голи: Гендузі, 9, Дзакканьї, 67

Руслан Маліновський вийшов у старті на матч Сассуоло – Дженоа. Господарі на момент початку гри мали триматчеву безвиграшну серію, а "грифони" – 4. Як наслідок, обидві команди перебували неподалік зони вильоту.

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Ймовірно, саме це зумовило дуже нервовий характер гри. Багато боротьби, багато зіткнень, мало моментів. Ледь не найкращий шанс бездарно змарнував Екубан, який банально не влучив по м'ячу. На 28-й хвилині рахунок був відкритий. Лор'янте вийшов сам на сам із Мартінесом, але замість удару віддав на Пінамонті. Той тягнув до останнього, проте таки спрямував м'яч у сітку, хоча Дрегушін ледь не врятував у безнадійній ситуації. 1:0 – провал в обороні Дженоа коштував Маліновському і Ко пропущеного м'яча.

До перерви Сассуоло ледь не забив ще раз. Знову розкішно зіграв Лор'янте, який накрутив суперника у штрафному і віддав під удар партнеру. Хосе Мартінес врятував Дженоа. І тут же вперше пробив по воротах Маліновський – дуже невдало. На цьому перший тайм завершився.

По перерві Гудмундссон міг зрівняти, але Консільї парирував удар ісландця. Нарешті класно приклався Маліновський – кіпер Сассуоло з великими труднощами впорався з потужним ударом Руслана. Але минуло кілька секунд, як Дженоа отримала право на пенальті – арбітр після перегляду VAR зафіксував гру рукою і вказав на позначку. До м'яча підійшов Гудмундссон, який без проблем переграв Консільї. 1:1.

Все йшло до нічиєї, але на 87-й хвилині "грифони"вийшли вперед. Ерліч, який "привіз" пенальті, провалився у боротьбі з Екубаном. Форвард Дженоа вийшов віч-на-віч з Консільї та пробив у дальній кут. Передгольовий пас в активі Маліновського, але головна заслуга у переможному взятті воріт належить Гудмундссону (ефектна передача п'ятою) та Екубану. 1:2 – Дженоа перервала 4-матчеву серію без перемог. Підопічні Джилардіно набрали 19 балів і відірвалися від зони вильоту, хоч і залишилися на 14 місці.

Руслан Маліновський був замінений на 90-й хвилині та отримав від Sofa Score оцінку 7,0 – середній бал у команді.

Ghana’s Caleb Ekuban scores for Genoa in the 88th minute to give them the lead..



Sassoulo 1-2 Genoa #SerieA pic.twitter.com/wyCjLBpQj4 — Yaw (@theyawofosu) December 22, 2023

Віктор Коваленко розпочав поєдинок Емполі – Лаціо в запасі. Тосканці після серії невдалих результатів (2 очки в 4-х турах) опустилися в зону вильоту. Римляни, хоч і вийшли в плей-офф ЛЧ, але в Серії А теж не вражають – тільки 1 перемога в 6-ти турах і поточне 11 місце.

Рахунок відкрив Лаціо – на 9-й хвилині Гендузі не без допомоги рикошету вивів гостей уперед. Не надто вдало прийняв м'яч французький півзахисник, проте ніхто з гравців Емполі не зміг завадити завдати удару, який став гольовим. Ще в першому таймі Мауріціо Саррі змушений був робити дві вимушені заміни – Іммобіле та Луїс Альберто отримали травми. На рахунок це не вплинуло – гол Гендузі залишився єдиним до перерви.

На 62-й хвилині з'явився Віктор Коваленко, але забили знову гості. Дзакканьї з кількох метрів заштовхав м'яч у ворота. 0:2 – Лаціо набрав 24 очки і піднявся на 9 місце. Коваленко та його партнери залишилися в зоні вильоту – 18 позиція, 12 балів.

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