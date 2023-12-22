Манчестер Сіті та Флуміненсе зіграли у фіналі Клубного чемпіонату світу-2023 (4:0). Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Для обох команд це був дебютний чемпіонат світу і, відповідно, перший шанс виграти трофей. Манчестер Сіті не міг розраховувати на Холанда та де Брюйне, але знайшлися інші герої.

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43-річний кіпер Флуміненсе Фабіу капітулював вже на 40-й секунді. Марсело вкотре нагадав, що завоював свою славу зовсім не завдяки надійній грі в захисті. Легенда Реала бездумно виніс м'яч в центр поля, де його перехопив Аке. Захисник Ман Сіті наважився на дальній удар, який прийняла стійка. Першим на добивання прибіг Альварес і оформив найшвидший гол у фіналах Клубного ЧС.

Найкращий бомбардир бразильців Кано заробив пенальті, але перед цим заліз у офсайд. Цього вечора фарт явно був не на боці переможця Копа Лібертадорес. Капітан Ніно зрізав у власні ворота простріл Фодена – 2:0.

По перерві жодних натяків на камбек не було. Фоден і Альварес довели справу до розгрому – Ман Сіті забирає п'ятий трофей за рік та дебютний титул клубного чемпіона світу. Приниження довелося пережити і екс-захиснику Шахтаря Марлону, якого випустили на кінцівку.

Єдиною проблемою Гвардіоли може стати травма Родрі. Алекссандер грубо зрубав іспанця, і той покинув поле, тримаючись за підколінне сухожилля. Манчестер Сіті ризикує залишитися без трьох ключових гравців на різдвяне божевілля АПЛ.

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