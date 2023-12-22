Барселона потрапила у халепу через фінансові труднощі. Каталонці знову мають проблеми з фейр-плей.

Барселоні загрожує виключення з Ліги чемпіонів, починаючи з сезону-2024/25, повідомляє Welt із посиланням на джерела в УЄФА і каталонському клубі.

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Причина можливого покарання – порушення фінансових правил УЄФА, за якими клуби зобов'язані компенсувати витрати відповідним доходом. Завжди оцінюється останній трирічний цикл.

У вересні Барселона оголосила про чистий прибуток у розмірі 304 мільйонів євро. Це означало, що загроза можливих штрафних санкцій виявилася в минулому. Однак, згідно з фінансовими правилами УЄФА, враховуються тільки ті продажі, які можна безпосередньо віднести до футбольного бізнесу. А в останньому річному звіті каталонців повідомлялося про доходи в розмірі сотень мільйонів євро, наприклад, від продажу майбутніх телевізійних і маркетингових прав, а також від інших видів спорту. Такі доходи ніяк не впливають на оцінку УЄФА.

Джерела в УЄФА кажуть, що фінансові звіти Барселони перебувають "у безладді". Вони вважають, що клуб можуть відсторонити від Ліги чемпіонів "на два-три роки".

Влітку УЄФА оштрафував каталонців на 500 тисяч євро. Тоді палата фінансового контролю УЄФА дійшла висновку, що клуб неправильно задекларував прибуток від продажу нематеріальних активів.

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