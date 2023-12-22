"Пивовари" вирішили розставити крапки над "і" у делікатному питанні, щоб уникнути подальших маніпуляцій.

"Інформація про те, що в ФК Оболонь надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК, не відповідає дійсності. Повідомляємо про те, що на цей момент жодному з гравців команди не надходила повістка.

Клуб УПЛ отримав групову повістку від ТЦК – у списку більше 20 прізвищ

ФК Оболонь дотримується вимог законодавства та згідно з постановою КМУ № 1487 про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів наразі відбувається звірка військово-облікових даних військовозобов'язаних працівників, призовників та резервістів.

ФК Оболонь згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобов'язаними, отримали бронювання на період мобілізації", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, на зимову паузу Оболонь пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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