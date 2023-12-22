Вінгер Полісся Владислав Вакула знову потрапив у скандальну історію, повідомив Звєров у своєму Telegram-каналі.

Скандальний екс-гравець Шахтаря покинув Чорноморець – раніше його вдруге вигнали з клубу УПЛ

За його інформацією, 15 грудня Житомирське районне управління поліції ГУПН у Житомирській області склало на гравця протокол щодо порушення статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського". Зазначається, що це відбулося на одній з вулиць Житомира після того, як автомобіль футболіста зупинили поліцейські.

До слова, першу частину сезону Вакула провів в оренді у Чорноморці, де зіграв у 10 матчах (без результативних дій).

Нагадаємо, Владислав впродовж кар'єри регулярно ставав фігурантом скандалів. Зокрема, у день підписання контракту з Маріуполем хавбек потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. Зрештою, Вакула після повернення зі зборів посварився з гравцем Шахтаря, після чого покинув клуб. А згодом за чергову витівку йому вказали на двері і у Поліссі.

Зважаючи на це, Вакула (попри чинний контракт з житомирцями до літа 2025 року), навряд чи повернеться у житомирський клуб. Ймовірно, гравець шукатиме собі нову команду. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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