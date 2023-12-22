Ігор Ігнатенко, батько хавбека Бордо та збірної України Данила Ігнатенка, був поранений під час оборони позицій ЗСУ під Бахмутом.

Батько Ігнатенка був поранений під Бахмутом – воїна вже евакуювали до Німеччини та навіть прооперували, повідомляє RMCSport з посиланням на Sud-Ouest.

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Наразі Ігор Ігнатенко перебуває під наглядом німецьких лікарів. Також зазначається, що мати Ігнатенко, як і її син, наразі перебуває за межами України – в Італії. Хавбек же продовжує виступати за французький Бордо.

До слова, Ігнатенко у поточному сезоні провів 17 матчів у складі жирондинців, записавши до свого активу 1 результативну передачу. За збірну України Данило провів 6 матчів та відзначився 1 голом.

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