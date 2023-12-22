Першим суперником Динамо на зимових зборах стане польська Легія, яка повідомила про запланований спаринг на офіційному сайті.

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Гра відбудеться в турецькому Белеку, де Легія запланувала збори. Сам матч планують провести 29 січня. Динамо наразі не повідомляло про плани щодо зимових зборів.

Зауважимо, що кияни провально проводять поточний сезон, вже завершивши виступи в єврокубках та Кубку України. В чемпіонаті України Динамо посідає 5-те місце, відстаючи від першого Кривбаса на 6 очок (та маючи 3 гри в запасі).

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