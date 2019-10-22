Головні новини футболу 21 жовтня: Шахтар готується до Динамо Загреб, стали відомі номінанти на "Золотий м'яч-2019"

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 жовтня.

Україна

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник став найкращим тренером 11-го туру Прем'єр-ліги. Натомість Віталій Миколенко – найкращий гравець звітного туру УПЛ.

"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар – підсумки туру від рекордсмена Вищої ліги Івана Шарія.

Ігор Коломойський анонсував відновлення Дніпра в 2020 році. Григорій Суркіс відповів на звинувачення Динамо у несплаті податків та інформацію про бійку з Павелком.

Ліга чемпіонів

Луїш Каштру поспілкувався з пресою перед матчем 3-го туру групового етапу ЛЧ проти загребського Динамо. Керманич "синіх" Ненад Б'єліца також відповів на запитання журналістів.

Олександр Зінченко може пропустити матч Ліги чемпіонів та отримав тривожний натяк від Хосепа Гвардіоли.

Інші топ-події

Культове видання France Football оголосило список номінантів на "Золотий м'яч-2019". Тим часом Андрій Лунін претендує на трофей Копа – українець потрапив у зіркову компанію.

Лондонський Арсенал безвольно поступився Шеффілд Юнайтед на виїзді в рамках АПЛ – відео гола та огляд поєдинку.

Мадридський Реал може звільнити Зідана у разі поразки від Галатасарая в Лізі чемпіонів. Сам француз різко відреагував на чутки про свою відставку з посади тренера "вершкових".