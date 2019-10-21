Коломойський анонсував відновлення Дніпра

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що в наступному сезоні футбольний клуб Дніпро відновить своє існування.

Журналісти інтернет-видання "Мой город" поставили Коломойському запитання, коли футбольний клуб Дніпро можна буде знову побачити на полі. "Я думаю, в наступному сезоні", – коротко відповів бізнесмен.

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Нагадаємо, що в сезоні 2014/2015 Дніпро зміг дійти до фіналу Ліги Європи, де в рівній боротьбі поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3.

Після цього в Дніпрі почалися проблеми. Спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом. За підсумками сезону 2016/17 клуб посів 11 місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу, але за рішенням ФІФА клуб понизили до Другої ліги.

З сезону 2018/19 клуб позбавили професіоального статусу, і спортсмени почали грати в аматорському чемпіонаті. Однак влітку 2019 з'ясувалося, що Дніпро не заявлений на новий сезон чемпіонату України навіть серед аматорських колективів.

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