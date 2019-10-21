Суркіс відповів на звинувачення Динамо у несплаті податків та інформацію про бійку з Павелком

Екс-віце-президент УЄФА, народний депутат України Григорій Суркіс прокоментував інформацію про свою сутичку з президентом УАФ Андрієм Павелком під час матчу Україна – Португалія.

"Думаю, що не потрібно коментувати дурниці. Певні персони змагаються щодо бруду, який вони виливають на Динамо. Київський клуб завжди сплачував податки в повному обсязі. Остання перевірка говорить саме про це.

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Щодо бійки я не буду давати коментарів. Погляньте на мене – зі мною все нормально? У іншої сторони спитайте, будь ласка", – сказав Суркіс у коментарі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, про конфлікт Павелка та Суркіса під час матчу Україна – Португалія стало відомо із ресурсу prosports.kz, який опублікував коментар голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Андрій Павелко намагався прогнати Григорія та Ігоря Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка із VIP-ложі, але отримав удар в обличчя.

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