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Зідан різко відреагував на чутки про свою відставку з посади тренера Реала

21:51 847 Читать на русском
Зідан різко відреагував на чутки про свою відставку з посади тренера Реала
Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив своє майбутнє у кріслі наставника мадридців перед матчем ЛЧ проти Галатасарая.

 

"Ми погано почали в Лізі чемпіонів, але завтра у нас буде шанс все змінити. Але що б не трапилося завтра, попереду буде ще кілька матчів. Що стосується критики і розмов про зміну тренера, то це ніколи не припиниться.

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Я був в Реалі 18 років. Те ж саме відбувалося, коли я виходив на поле в статусі гравця. Звичайно, чутки турбують мене. Ми хочемо почати набирати по три очки.

Питаннями про моє перебування в команді нехай задаються інші. Я ж хочу залишитися тут назавжди. Ми – Реал, і ми не можемо навіть на хвилину дозволити собі, щоб у нас щось йшло не так", – цитує Зідана AS.

Після 2-х турів групового етапу ЛЧ Реал набрав лише одне очко. Виїзний матч королівського клубу проти Галатасарая відбудеться 22 жовтня, початок о 22:00.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Зінедін Зідан Зінедін Зідан Галатасарай - Реал Мадрид
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