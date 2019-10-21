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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

21:38 10 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Ненада Б’єліци
Ненад Б’єліца (ліворуч)/ фото: Динамо Загреб

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б'єліца поділився очікуваннями напередодні поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

 

"Ми знаємо, що статистика хорватських клубів з українськими погана – немає перемог. Також ми знаємо, що завтра нам буде протистояти сильний і амбітний клуб. Але ми постараємося всю статистику виправити. До слова, ми це робили вже неодноразово з іншими клубами.

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Розуміємо, що український футбол зараз на підйомі. Хороші результати показує збірна України, Шахтар регулярно грає в Лізі чемпіонів. Але ми віримо в свою силу, віримо в те, що завтра зможемо досягти гарного для себе результату.

Ми знаємо, що в Шахтарі багато бразильців, які роблять командну гру. Особливо, в атаці. Якщо мені треба вибрати одного гравця, то я б виділив Тайсона. Він найнебезпечніший в складі Шахтаря.

Як Шахтар домінує в українському чемпіонаті, так Динамо вже багато років домінує в своєму національному чемпіонаті. Упевнений, в штабі Шахтаря дивилися наші матчі не тільки в чемпіонаті Хорватії, а й у єврокубках", – сказав Б’єліца.

Шахтар – Динамо Загреб: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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