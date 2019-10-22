Главные новости футбола 21 октября: Шахтер готовится к Динамо Загреб, стали известны номинанты на "Золотой мяч-2019"

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 октября.

Украина

Главный тренер Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером 11-го тура Премьер-лиги. В свою очередь Виталий Миколенко – лучший игрок отчетного тура УПЛ.

"Во Львове – бардак и анархия": почему Динамо не удивило, или Кто приедет в Шахтер – итоги тура от рекордсмена Высшей лиги Ивана Шария.

Игорь Коломойский анонсировал возрождение Днепра в 2020 году. Григорий Суркис ответил на обвинения Динамо в неуплате налогов и информацию о драке с Павелко.

Лига чемпионов

Луиш Каштру пообщался с прессой перед матчем 3-го тура группового этапа ЛЧ против загребского Динамо. Наставник "синих" Ненад Бьелица также ответил на вопросы журналистов.

Александр Зинченко может пропустить матч Лиги чемпионов и получил тревожный намек от Хосепа Гвардиолы.

Другие топ-события

Культовое издание France Football объявило список номинантов на "Золотой мяч-2019". Между тем Андрей Лунин претендует на трофей Копа – украинец попал в звездную компанию.

Лондонский Арсенал безвольно уступил Шеффилд Юнайтед на выезде в рамках АПЛ – видео гола и обзор поединка.

Мадридский Реал может уволить Зидана в случае поражения от Галатасарая в Лиге чемпионов. Сам француз резко отреагировал на слухи о своей отставке с поста тренера "сливочных".