Миколенко – найкращий гравець 11 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 11-го туру Favbet Ліги.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 11-го туру визнаний захисник київського Динамо Віталій Миколенко.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, у звітному турі кияни здобули важливу перемогу над Олександрією, яка дозволила "біло-синім" піднятися на друге місце в турнірній таблиці. Миколенко забив єдиний гол у цьому матчі ударом головою. Це взяття воріт стало для 20-річного захисника першим в УПЛ.

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