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Реал може звільнити Зідана у разі поразки від Галатасарая в Лізі чемпіонів

09:54 618 Читать на русском
Реал може звільнити Зідана у разі поразки від Галатасарая в Лізі чемпіонів
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан може втратити роботу, якщо мадридці не покращать свої результати вже у найближчому матчі.

 

Керівництво "вершкових" готове звільнити француза, якщо команда зазнає поразки у матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая, інформує El Mundo.

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Реал в останньому турі Прімери зазнав поразки від одного з аутсайдерів чемпіонату – Мальорки (0:1). Однак, результати – не єдина проблема, яка турбує Флорентіно Переса. Президент мадридського клубу розчарований низьким рівнем гри команди, постійними травмами провідних виконавців, а також провалами літніх новачків. Серед претендентів на заміну Зідану розглядаються Жозе Моурінью і Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, матч Галатасарай – Реал відбудеться вже завтра (22 жовтня). Після двох турів саме ці команди є аутсайдерами групи А – в обох по одному пункту.

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Ліга чемпіонів Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Галатасарай - Реал Мадрид
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