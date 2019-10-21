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"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар

14:25 1661 Читать на русском
"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар
Миколенко та Попов здолали Олександрію / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 11 туру УПЛ з Іваном Шарієм, легендарним форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

– Шахтар здобув свою найбільшу перемогу в сезоні – 6:0. Ви очікували більшого опору від міцного середняка Колоса?

– Шахтар – це Шахтар. Якою б не була ротація складу, підбір гравців, їхній клас куди вищий, ніж у Колоса. Тим паче, "гірники" забили швидкі м’ячі – справа пішла, як по маслу. 5:0 після першого тайму – Колос був приреченим. Поразки – це теж досвід. Сподіваюся, у Колосі вже розібрали свої помилки і зроблять висновки.

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

– Гол Коноплянки – гол туру?

– Справді, Женя забив дуже хороший м’яч. У фірмовому стилі – влучив прямісінько у "дев’ятку”.

Даріо Срна анонсував майбутній "великий трансфер" у Шахтар. Як ви думаєте, хто це може бути?

– Ох, заінтригував Даріо! Прогнозувати надзвичайно важко, але, думаю, найімовірніше – це хтось із захисників. Якщо вони так інтригують, то думаю, що придбання буде справді високого рівня.

– Динамо одноосібно закріпилося на другій сходинці. Ваші враження від перемоги над Олександрією?

– Динамо набрало пристойний хід, тож перемога над Олександрією не стала чимось екстраординарним. Абсолютно закономірний результат. Не бачу сенсації. Динамо зобов’язане обігрувати таких суперників. До того ж, у себе вдома.

"Олександрія заслуговувала на кращий результат", – вважає Володимир Шаран.

– Заслуговувати можна, але табло показує, що рахунок – 1:0. Тож заслуговувати потрібно голами.

– Зоря здобула вольову перемогу над Десною. Чого не вистачило команді із Чернігова, аби хоча б нічию втримати?

– Десна діяла від оборони, Зоря ж грала агресивно аж до фінального свистка арбітра. Господарі атакували, створювали моменти, тож логічно, що здобули три очки.

Драматична битва претендентів на єврокубки у відеоогляді матчу Зоря – Десна

Я б не сказав, що гол Лєднєва був переломним. Десна сама собі привезла другий гол – захисник невдало скинув м'яч голкіперу. Якщо б не було цього моменту, може би й вивезли одне очко із Запоріжжя.

– Львівське дербі – розчарувало?

– М'яко кажучи, цей матч мене не вразив. Багато легіонерів що в одній, що в іншій команді. На жаль, красивої гри вони не подарували. Хіба що двома нереалізованими пенальті запам'яталося це дербі.

Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

Мазяр казав, що у Львова є штатний пенальтист. Але інший гравець вихопив м'яч і пішов пробивати сам. Про що це свідчить? Тільки про те, що у них в команді – бардак та анархія.

– Львів не забиває у шести турах поспіль, у п'яти з них команду очолював Мазяр. Звільнення Блавацького – помилка?

– Блавацький же голи не забивав. У команди немає спортивної агресії. Грають, наче за шаблоном. Ніяких індивідуальних, нестандартних рішень.

– Ворскла не перемагає ще з серпня. Враховуючи проблеми із фінансуванням і те, що президент клубу оголошений у міжнародний розшук, Полтава стає прямим претендентом на виліт у Першу лігу?

– Дуже печальна картина, звісно. Давайте аналізувати. У Карпат, Львова, Ворскли – по доброму десятку легіонерів. Така ж ситуація і в Динамо та Шахтарі, але там легіонери – зовсім іншого рівня. Натомість у цих трьох клубів легіонери нічим не кращі, ніж наші футболісти. Гляньте на Олександрію, Десну, Маріуполь – там практично всі свої. І команди борються за високі місця.

Олімпік – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Вже якщо так хочеться, візьміть не 10, а 3-4 легіонерів, але хорошої якості. Як свого часу Даллку, Маркоскі… Ці хлопці дійсно грали на серйозному рівні – Ворскла з ними давала результат. У Полтаві та Львові потрібно шукати свої таланти. Вони будуть не гіршими, а то й кращими від привезених "варягів".

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