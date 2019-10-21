"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар

"Футбол 24" обговорює матчі 11 туру УПЛ з Іваном Шарієм, легендарним форвардом Ворскли, багаторічним рекордсменом Вищої ліги.

– Шахтар здобув свою найбільшу перемогу в сезоні – 6:0. Ви очікували більшого опору від міцного середняка Колоса?

– Шахтар – це Шахтар. Якою б не була ротація складу, підбір гравців, їхній клас куди вищий, ніж у Колоса. Тим паче, "гірники" забили швидкі м’ячі – справа пішла, як по маслу. 5:0 після першого тайму – Колос був приреченим. Поразки – це теж досвід. Сподіваюся, у Колосі вже розібрали свої помилки і зроблять висновки.

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

– Гол Коноплянки – гол туру?

– Справді, Женя забив дуже хороший м’яч. У фірмовому стилі – влучив прямісінько у "дев’ятку”.

– Даріо Срна анонсував майбутній "великий трансфер" у Шахтар. Як ви думаєте, хто це може бути?

– Ох, заінтригував Даріо! Прогнозувати надзвичайно важко, але, думаю, найімовірніше – це хтось із захисників. Якщо вони так інтригують, то думаю, що придбання буде справді високого рівня.

– Динамо одноосібно закріпилося на другій сходинці. Ваші враження від перемоги над Олександрією?

– Динамо набрало пристойний хід, тож перемога над Олександрією не стала чимось екстраординарним. Абсолютно закономірний результат. Не бачу сенсації. Динамо зобов’язане обігрувати таких суперників. До того ж, у себе вдома.

– "Олександрія заслуговувала на кращий результат", – вважає Володимир Шаран.

– Заслуговувати можна, але табло показує, що рахунок – 1:0. Тож заслуговувати потрібно голами.

– Зоря здобула вольову перемогу над Десною. Чого не вистачило команді із Чернігова, аби хоча б нічию втримати?

– Десна діяла від оборони, Зоря ж грала агресивно аж до фінального свистка арбітра. Господарі атакували, створювали моменти, тож логічно, що здобули три очки.

Драматична битва претендентів на єврокубки у відеоогляді матчу Зоря – Десна

Я б не сказав, що гол Лєднєва був переломним. Десна сама собі привезла другий гол – захисник невдало скинув м'яч голкіперу. Якщо б не було цього моменту, може би й вивезли одне очко із Запоріжжя.

– Львівське дербі – розчарувало?

– М'яко кажучи, цей матч мене не вразив. Багато легіонерів що в одній, що в іншій команді. На жаль, красивої гри вони не подарували. Хіба що двома нереалізованими пенальті запам'яталося це дербі.

Парад нереалізованих пенальті та вилучень у відеоогляді матчу Карпати – Львів

Мазяр казав, що у Львова є штатний пенальтист. Але інший гравець вихопив м'яч і пішов пробивати сам. Про що це свідчить? Тільки про те, що у них в команді – бардак та анархія.

– Львів не забиває у шести турах поспіль, у п'яти з них команду очолював Мазяр. Звільнення Блавацького – помилка?

– Блавацький же голи не забивав. У команди немає спортивної агресії. Грають, наче за шаблоном. Ніяких індивідуальних, нестандартних рішень.

– Ворскла не перемагає ще з серпня. Враховуючи проблеми із фінансуванням і те, що президент клубу оголошений у міжнародний розшук, Полтава стає прямим претендентом на виліт у Першу лігу?

– Дуже печальна картина, звісно. Давайте аналізувати. У Карпат, Львова, Ворскли – по доброму десятку легіонерів. Така ж ситуація і в Динамо та Шахтарі, але там легіонери – зовсім іншого рівня. Натомість у цих трьох клубів легіонери нічим не кращі, ніж наші футболісти. Гляньте на Олександрію, Десну, Маріуполь – там практично всі свої. І команди борються за високі місця.

Олімпік – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Вже якщо так хочеться, візьміть не 10, а 3-4 легіонерів, але хорошої якості. Як свого часу Даллку, Маркоскі… Ці хлопці дійсно грали на серйозному рівні – Ворскла з ними давала результат. У Полтаві та Львові потрібно шукати свої таланти. Вони будуть не гіршими, а то й кращими від привезених "варягів".

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