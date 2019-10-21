toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Арсенал безвольно поступився Шеффілд Юнайтед на виїзді

21 жовтня 23:55 126 Читать на русском
Арсенал безвольно поступився Шеффілд Юнайтед на виїзді
Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:0 / твіттер АПЛ

У матчі 9-го туру АПЛ лондонський Арсенал втратив нагоду піднятися в топ-4 дивізіону. "Каноніри" програли Шеффілд Юнайтед (0:1) на виїзді.

31’ Ліс Муссе
 
31’ Ліс Муссе

У вечір понеділка Арсенал завітав у гості до "клинків". Незважаючи на домінування "канонірів" у контролі м'яча, господарі на початку зустрічі не поступались у кількості небезпечних моментів. А на 30-й хвилині й геть вийшли уперед! Муссе вколотив м'яч у ворота після скидки О'Коннела головою – 1:0. До кінця тайму Арсенал насідав над штрафним Юнайтед, але до перерви рахунок не змінився.

По перерві підопічні Емері продовжили домінувати на полі, однак не запам'ятались особливо небезпечними епізодами поблизу чужого штрафного. У середині другого тайму коуч лондонців ризикнув та випустив Ляказетта замість Джаки, що мало загострити атаки господарів. Однак у другому таймі загалом можна згадати хіба удар Себальйоса по центру воріт – без проблем для кіпера господарів, та постріл Пепе, якому забракло влучності – поруч зі стійкою.

Зрештою, господарі витримали фінальний штурм та здобули заслужені 3 очки, а Арсенал втратив чудову можливість вийти на третє місце в АПЛ.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

blog_ava
Коломойський анонсував відновлення Дніпра
21 жовтня
8913
Теги
Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Англія Шеффілд Юнайтед - Арсенал Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
0
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук