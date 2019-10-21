Арсенал безвольно поступився Шеффілд Юнайтед на виїзді

У матчі 9-го туру АПЛ лондонський Арсенал втратив нагоду піднятися в топ-4 дивізіону. "Каноніри" програли Шеффілд Юнайтед (0:1) на виїзді.

У вечір понеділка Арсенал завітав у гості до "клинків". Незважаючи на домінування "канонірів" у контролі м'яча, господарі на початку зустрічі не поступались у кількості небезпечних моментів. А на 30-й хвилині й геть вийшли уперед! Муссе вколотив м'яч у ворота після скидки О'Коннела головою – 1:0. До кінця тайму Арсенал насідав над штрафним Юнайтед, але до перерви рахунок не змінився.

По перерві підопічні Емері продовжили домінувати на полі, однак не запам'ятались особливо небезпечними епізодами поблизу чужого штрафного. У середині другого тайму коуч лондонців ризикнув та випустив Ляказетта замість Джаки, що мало загострити атаки господарів. Однак у другому таймі загалом можна згадати хіба удар Себальйоса по центру воріт – без проблем для кіпера господарів, та постріл Пепе, якому забракло влучності – поруч зі стійкою.

Зрештою, господарі витримали фінальний штурм та здобули заслужені 3 очки, а Арсенал втратив чудову можливість вийти на третє місце в АПЛ.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ