Манчестер Сіті – Аталанта: Зінченко може пропустити матч Ліги чемпіонів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, швидше за все, пропустить матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Прес-служба УЄФА стверджує, що Зінченко пропустить цей поєдинок через хворобу. Крім українця в списку перебувають Лерой Сане та Емерік Ляпорт.

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За інформацією Manchester Evening News, Ніколас Отаменді і Кайл Уокер повернулися до тренувань, а українець був відсутній.

Додамо, що після повернення з розташування збірної України Зінченко не потрапив до заявки Ман Сіті на матч 9-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:0).

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме Аталанту. Наразі саме "містяни" утримують першу сходинку в турнірній таблиці групи С, здобувши дві перемоги у двох матчах.

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