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Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Шеффілд Юнайтед – Арсенал / Фото Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед несподівано переграв Арсенал в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед – Арсенал.

31’ Ліс Муссе
 
31’ Ліс Муссе

Арсенал прогнозовано захопив ініцативу зі стартових хвилин, але відкрити рахунок судилось саме господарям. На 31-й хвилині влучним ударом відзначився Ліс Муссе.

Арсенал безвольно поступився Шеффілд Юнайтед на виїзді

Після перерви малюнок гри не сильно змінився. Лондонці продовжували домінувати на полі, але результату це не принесло. В підсумку друга поразка "канонірів" у нинішньому сезоні АПЛ.

Після 9-ти турів Арсенал розташувався на 5-й сходинці, Шеффілд Юнайтед – 9-й.

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