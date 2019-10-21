Лунін претендує на трофей Копа від France Football – українець потрапив у зіркову компанію

Відомий журнал France Football оголосив список 10 претендентів на нагороду Kopa Trophy-2019, яка вручається найкращому молодому футболістові, що виступає у Європі.

Премія Kopa Trophy, названа на честь легендарного француза Раймона Копа, вперше вручалася в 2018 році. Тоді володарем призу став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 2 грудня.

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До списку десяти номінантів потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який на правах оренди з мадридського Реала виступає за Вальядолід.

Список претендентів на Kopa Trophy-2019:

Жоау Феліш (Атлетіко), Джейдон Санчо (Борусія Д), Мойзе Кін (Евертон), Самуель Чуквуезе (Вільяреал), Лі Канг-Ін (Валенсія), Маттейс де Лігт (Ювентус), Вінісіус Жуніор (Реал), Кай Хаверц (Байєр), Андрій Лунін (Вальядолід) Маттео Гендузі (Арсенал).

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