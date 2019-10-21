toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лунін претендує на трофей Копа від France Football – українець потрапив у зіркову компанію

23:07 67 Читать на русском
Лунін претендує на трофей Копа від France Football – українець потрапив у зіркову компанію
Андрій Лунін / Getty images

Відомий журнал France Football оголосив список 10 претендентів на нагороду Kopa Trophy-2019, яка вручається найкращому молодому футболістові, що виступає у Європі.

Премія Kopa Trophy, названа на честь легендарного француза Раймона Копа, вперше вручалася в 2018 році. Тоді володарем призу став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 2 грудня.

Лунін не грає за Реал через упередженість Зідана, – Marca

До списку десяти номінантів потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який на правах оренди з мадридського Реала виступає за Вальядолід.

Список претендентів на Kopa Trophy-2019:

Жоау Феліш (Атлетіко), Джейдон Санчо (Борусія Д), Мойзе Кін (Евертон), Самуель Чуквуезе (Вільяреал), Лі Канг-Ін (Валенсія), Маттейс де Лігт (Ювентус), Вінісіус Жуніор (Реал), Кай Хаверц (Байєр), Андрій Лунін (Вальядолід) Маттео Гендузі (Арсенал).

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

blog_ava
"Вплив Ярмоленка шокує, камбек року", – фанати Вест Хема розлючені через тренера, або Чому українець зобов'язаний забити
20:20
10266
Теги
Іспанія Кангін Лі Кангін Лі Семюель Чуквуезе Семюель Чуквуезе Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Джейдон Санчо Джейдон Санчо Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Маттео Гендузі Маттео Гендузі Українці за кордоном Жоау Феліш Жоау Феліш Кай Хаверц Кай Хаверц France Football Мойзе Кін Мойзе Кін Андрій Лунін Андрій Лунін Вальядолід Вальядолід Збірна України Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
35
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук