Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями напередодні поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Коли ми наближаємося до чергового поєдинку, то логічно, що ми хочемо в ньому перемогти, поважаючи при цьому суперника. Але ми також розуміємо, що по той бік перебуває команда, яка також налаштована на перемогу.

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Статистика для мене нічого не означає. Найголовніше, як налаштовані гравці, який футбол демонструватимемо на полі, і які завдання будуть виконувати мої хлопці. Я розумію, що зараз світ побудований на цифрах, це багато обговорюється, але робити передбачення, це ніби дивитися в прірву. Все побачимо на полі.

Особисто я бачив кілька матчів Динамо Загреб. Це буде дуже важка гра з командою, у якої є певні награні шаблони. Вони повторюють їх у різних матчах, але свою тактичну схему змінюють, іноді навіть впродовж матчу.

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Насправді у кожної команди є свій стартовий склад. Однак не варто забувати, що окрім тих гравців, які частіше виходять на поле, є чимало виконавців, які впродовж тижня працюють, стараються вибороти свій ігровий час. Я дуже задоволений своїми хлопцями. Я вдавався до ротації впродовж останніх матчів, і гравці показали гарну гру. Мені все складніше робити вибір стартового складу", – сказав Каштру.