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Скрипник – найкращий тренер 11 туру УПЛ

09:40 167 Читать на русском
Скрипник – найкращий тренер 11 туру УПЛ
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний найкращим в 11-му турі Прем'єр-ліги.

81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Зазначимо, що Зоря у звітному турі здобула вольову перемогу над Десною – 2:1. Команда Скрипника зуміла змінити хід матчу на свою користь після перерви, коли наставник випустив на поле Назарія Русина та Богдана Лєднєва.

Скрипник: Добре, що в нас є такі хлопці, як Русин і Лєднєв

Нагадаємо, після 11 турів Зоря йде в групі претендентів на єврокубки – в активі команди Скрипника 19 очок і 5 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною

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УПЛ Зоря - Десна Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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