Скрипник – найкращий тренер 11 туру УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний найкращим в 11-му турі Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Зазначимо, що Зоря у звітному турі здобула вольову перемогу над Десною – 2:1. Команда Скрипника зуміла змінити хід матчу на свою користь після перерви, коли наставник випустив на поле Назарія Русина та Богдана Лєднєва.

Скрипник: Добре, що в нас є такі хлопці, як Русин і Лєднєв

Нагадаємо, після 11 турів Зоря йде в групі претендентів на єврокубки – в активі команди Скрипника 19 очок і 5 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною