Зінченко отримав тривожний натяк від Гвардіоли – тренер Манчестер Сіті розхвалив головного конкурента українця

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив фізичний стан своїх підопічних напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

"Я дуже впевнений і повністю довіряю своїй команді. Ми припустилися низки помилок, які ми не повинні робити на цьому рівні, але водночас ми дуже добре захищаємося і все працює, якщо забиваємо в потрібний момент.

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Спостерігати за грою Аталанти – насолода. Вони сміливі, тішать своїх фанатів тим футболом, який показують. Бувають моменти, коли вони ризикують, і я впевнений, що вони так зіграють у вівторок.

Агуеро просто невпинний і міг грати у суботу, але Жезус був у ритмі – саме тому вийшов він. Проблема полягає в тому, що я граю лише з одним нападником.

Фізичний стан Менді не є великою проблемою, оскільки саме це його найбільша перевага. Коли він тренуватиметься і гратиме упродовж кількох місяців, то ми точно побачимо найкращого Менді", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що саме Менді є головним конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту Манчестер Сіті. Француз отримав місце у стартовому складі "містян" на останній матч АПЛ проти Крістал Пелас, натомість гравець збірної України не потрапив навіть до заявки.

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