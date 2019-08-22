Головні новини футболу 21 серпня: Зоря готується до протистояння з Еспаньйолом, трансфер Коноплянки в Бешикташ зірвався

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 серпня.

Україна

Київське Динамо зробило командне фото на сезон 2019/20 без двох виконавців. Натомість Вісенте Гомес покине Динамо – фахівець не захотів продовжувати роботу в клубній структурі після відставки Хацкевича.

Владислав Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка. Екс-оборонець Динамо Горан Сабліч може стати тренером донеччан.

Відбулося жеребкування другого попереднього раунду Кубка України.

Еспаньйол – Зоря

Керманич луганців Віктор Скрипник взяв на матч Ліги Європи 20 гравців, серед них дискваліфікований Русин, а також поспілкувався із пресою перед поєдинком плей-офф кваліфікації.

Відбулася і прес-конференція Давіда Гальєго перед зустріччю із луганцями. Крім того, Еспаньйол орендував захисника Севільї перед матчем з Зорею в Лізі Європи – це шостий літній трансфер іспанців.

Інші топ-події

У кваліфікації Ліги чемпіонів Олімпіакос розтрощив Краснодар, а Динамо Загреб впевнено переграло Русенборг.

Євген Коноплянка може не перейти в Бешикташ – клуб припинив перемовини та готовий підписати вінгера Тоттенхема Н'Куду.

Крім того, Франк Рібері перейшов у Фіорентину, а Даніель Старрідж став гравцем Трабзонспора.