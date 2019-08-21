Вісенте Гомес покине Динамо, – ЗМІ

Іспанець Вісенте Гомес, який був асистентом Олександра Хацкевича в тренерському штабі Динамо, вирішив покинути київський клуб.

Вісенте Гомес, який лише в червні став асистентом Олександра Хацкевича, покидає Динамо. Іспанець вирішив не продовжувати співпрацю з клубом після відставки Олександра Хацкевича, повідомляє Sportarena.

Екс-асистент Хацкевича Вісенте Гомес не увійде в новий тренерський штаб Динамо, – ЗМІ

Керівництво Динамо було не проти залишити Гомеса в структурі клубу, проте той вирішив інакше. Зазначимо, що після звільнення Олександра Хацкевича саме іспанця називали одним із кандидатів на посаду головного тренера "біло-синіх".

До слова, Вісенте Гомес раніше входив у тренерський штаб Сергія Реброва в Динамо. В червні він повернувся до Києва, проте тепер його робота в столиці України, вочевидь, підійшла до завершення.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері