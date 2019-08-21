Динамо зробило командне фото на сезон 2019/20 – Попов та Дуелунд поза кадром

Захисник Денис Попов та хавбек Міккел Дуелунд не потрапили на командне фото Динамо сезону 2019/20.

Гравці та тренери Динамо зробили традиційне командне фото сезону 2019/20. На ньому присутній новий тренерський штаб команди на чолі з Олексієм Михайличенком, а також футболісти "біло-синіх".

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Цікаво, що на світлині відсутній Денис Попов – чемпіон світу U-20, який у сезоні 2019/20 лише одного разу потрапив у заявку першої команди Динамо. Також немає Міккела Дуелунда, який, імовірно, вирушив на операцію, через яку пропустить більше місяця.

Нагадаємо, після 3-х зіграних матчів в УПЛ Динамо набрало 6 очок. Після вильоту з Ліги чемпіонів від Брюгге Олександра Хацкевича замінив Олексій Михайличенко.

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