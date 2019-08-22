Главные новости футбола 21 августа: Заря готовится к противостоянию с Эспаньолом, переход Коноплянки в Бешикташ сорвался

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 августа.
Украина
Киевское Динамо сделало командное фото на сезон 2019/20 без двух исполнителей. Зато Висенте Гомес покинет Динамо – специалист не захотел продолжать работу в клубной структуре после отставки Хацкевича.
Владислав Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика. Экс-защитник Динамо Горан Саблич может стать тренером донетчан.
Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.
Эспаньол – Заря
Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный Русин, а также пообщался с прессой перед поединком плей-офф квалификации.
Состоялась и пресс-конференция Давида Гальего перед встречей с луганчанами. Кроме того, Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – это шестой летний трансфер испанцев.
Другие топ-события
В квалификации Лиги чемпионов Олимпиакос разбил Краснодар, а Динамо Загреб уверенно переиграло Русенборг.
Евгений Коноплянка может не перейти в Бешикташ – клуб прекратил переговоры и готов подписать вингера Тоттенхэма Н'Куду.
Кроме того, Франк Рибери перешел в Фиорентину, а Даниэль Старридж стал игроком Трабзонспора.