Главные новости футбола 21 августа: Заря готовится к противостоянию с Эспаньолом, переход Коноплянки в Бешикташ сорвался

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 августа.

Украина

Киевское Динамо сделало командное фото на сезон 2019/20 без двух исполнителей. Зато Висенте Гомес покинет Динамо – специалист не захотел продолжать работу в клубной структуре после отставки Хацкевича.

Владислав Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика. Экс-защитник Динамо Горан Саблич может стать тренером донетчан.

Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины.

Эспаньол – Заря

Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный Русин, а также пообщался с прессой перед поединком плей-офф квалификации.

Состоялась и пресс-конференция Давида Гальего перед встречей с луганчанами. Кроме того, Эспаньол арендовал защитника Севильи перед матчем с Зарей в Лиге Европы – это шестой летний трансфер испанцев.

Другие топ-события

В квалификации Лиги чемпионов Олимпиакос разбил Краснодар, а Динамо Загреб уверенно переиграло Русенборг.

Евгений Коноплянка может не перейти в Бешикташ – клуб прекратил переговоры и готов подписать вингера Тоттенхэма Н'Куду.

Кроме того, Франк Рибери перешел в Фиорентину, а Даниэль Старридж стал игроком Трабзонспора.