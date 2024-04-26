"Так, Коул добре тренувався останні кілька днів. Ми припускаємо, що він буде готовий до гри у суботу і стане частиною команди.

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Ми можемо говорити, говорити, говорити, говорити, але врешті-решт це реальність. Коул – дуже хороший гравець для нас, і він є ключовим гравцем. Він показує, що нам трохи важко без нього. Це реальність, яку ми не можемо приховати", – цитує Почеттіно Football.london.

Нагадаємо, Коул Палмер пропускав гру з Арсеналом (0:5) через хворобу. Англієць у поточному сезоні у 28 матчах АПЛ забив 20 голів та віддав дев'ять асистів. Палмер – найкращий бомбардир Челсі.

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