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"Це буде велике підсилення", – Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка

11:04 2805 Читать на русском
"Це буде велике підсилення", – Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка
Владислав Гельзін / ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що новим наставником команди стане тренер з Європи.

Нагадаємо, після поразки від Карпат головний тренер Олімпіка Жуліо Сезар був відправлений у відставку. У 4-х матчах під його керівництвом донецька команда не набрала жодного очка та замикає турнірну таблицю УПЛ.

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Президент клубу Владислав Гельзін заявив, що новим тренром команди стане іноземець.

"Це буде тренер з Європи. У нього набагато більше досвіду, ніж у Жуліо Сезара. Це буде велике підсилення", – розповів Гельзін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, раніше повідомлялося, що Олімпік може призначити турецького тренера. Наступний матч команда проведе 24 серпня проти Динамо.

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