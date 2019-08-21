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Еспаньйол орендував захисника Севільї перед матчем з Зорею в Лізі Європи – шостий літній трансфер іспанців

14:24 246 Читать на русском
Еспаньйол орендував захисника Севільї перед матчем з Зорею в Лізі Європи – шостий літній трансфер іспанців
Себастьян Коршія / ФК Севілья

Захисник Севільї Себастьян Коршія на правах оренди перейшов в Еспаньйол. Іспанський клуб суттєво підсилюється цього літа.

 

Еспаньйол на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника Севільї Себастьяна Коршія. Француз виступатиме за "біло-синіх" рік на правах оренди, також клуб має опцію викупу. Це вже шостий літній трансфер команди з Каталонії.

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Футболіст перебрався до Андалусії 2 роки тому, але не зміг закріпитись у команді і минулий сезон провів на правах оренди в Бенфіці.

Нагадаємо, вже завтра, 22 серпня, Еспаньйол у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи вдома прийматиме луганську Зорю.

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