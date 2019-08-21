Бешикташ відмовився від трансферу Коноплянки і готовий підписати вінгера Тоттенхема

Півзахисник Тоттенхема Жорж-Кевін Н'Куду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Хавбек Шальке Євген Коноплянка не перейде в Бешикташ під час літнього трансферного вікна, стверджує турецьке видання Fanatik.

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За інформацією джерела, угода щодо переходу 29-річного українця зірвалася, і тепер Бешикташ зосередиться на трансфері хавбека Тоттенхема Жорж-Кевіна Н'Куду. Більш того, сторони вже досягли принципової домовленості і найближчим часом можуть оголосити про трансфер.

Раніше повідомлялося, що Шальке і Бешикташ узгодили перехід Коноплянки за 2,5 млн євро, однак не могли домовитися, як буде здійснюватися оплата.

До слова, Коноплянка перейшов у Шальке влітку 2016 року з Севільї на правах оренди. Через рік німецький клуб викупив його контракт за 12,5 млн євро. У минулому сезоні хавбек взяв участь в 13 матчах німецької Бундесліги, став автором 1 забитого м'яча, а також отримав 1 червону картку.

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