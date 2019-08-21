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Старрідж перейшов у Трабзонспор

18:09 250 Читать на русском
Старрідж перейшов у Трабзонспор
Даніель Старрідж / Соцмережі

Нападник збірної Англії Даніель Старрідж продовжить свою кар'єру у Трабзонспорі.

Турецький Трабзонспор на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з англійським нападником Даніелем Старріджем. Угода розрахована на 3 роки.

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Зауважимо, що англієць дістався турецькому клубу безкоштовно, адже перебував у статусі вільного агента. Останнім клубом Старріджа був Ліверпуль, який нападник покинув цього літа.

У минулому сезоні Старрідж провів 27 матчів у складі мерсисайдців в усіх турнірах, де забив 4 голи і віддав 2 гольові передачі. Крім того, англієць став переможцем Ліги чемпіонів.

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Теги
Трансфери Даніель Старрідж Даніель Старрідж Трабзонспор Трабзонспор Туреччина
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